Зеленский допустил свое участие в выборах 2024 года на Украине

Президент страны пояснил, что на Украине во время военного положения выборы проводить нельзя, однако законодательство можно изменить

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что будет баллотироваться на второй срок в случае, если выборы в стране состоятся в 2024 году.

"В 2024 году, если будет идти война и будут выборы, то я никогда в жизни не брошу свою страну. Потому что я гарант конституции, и я ее защищаю, что бы ни случилось", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента португальской телекомпании RTP, будет ли он участвовать в выборах.

При этом Зеленский пояснил, что на Украине во время военного положения выборы проводить нельзя, однако законодательство можно изменить.

"По закону мы не имеем права сейчас проводить выборы, но я готов для такого изменения законодательства", - отметил он. Комментируя утверждения оппонентов о том, что он боится утратить власть, Зеленский заявил, что вообще ничего не боится, так как пользуется "большой поддержкой в обществе".

Еще до избрания президентом в 2019 году Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах баллотироваться на второй срок не намерен.

По Конституции Украины, президентские выборы должны состояться в марте 2024 года.