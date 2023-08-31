Экс-главу ГПК Белоруссии назначили представителем Совета командующих погранвойсками СНГ

Первый замгенсека СНГ Леонид Анфимов назвал Анатолия Лаппо всесторонне подготовленным специалистом

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Бывший председатель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Анатолий Лаппо назначен представителем Совета командующих Пограничными войсками при Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств. Об этом сообщила пресс-служба Исполкома СНГ.

"31 августа 2023 года по поручению Совета командующих Пограничными войсками председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Константин Молостов представил коллективу Исполнительного комитета СНГ нового представителя Совета командующих Пограничными войсками при Исполнительном комитете СНГ. Им стал генерал-лейтенант Анатолий Лаппо, до недавнего времени возглавлявший Государственный пограничный комитет Беларуси", - говорится в сообщении.

Первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов отметил, что Лаппо - всесторонне подготовленный специалист, государственник, опытный, грамотный, исключительно ответственный руководитель. На посту представителя Совета командующих Пограничными войсками при Исполкоме СНГ Лаппо сменил Александра Боечко.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об увольнении Лаппо с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. При этом белорусский президент отмечал, что Лаппо, после того как "отдохнет немножко", вновь поступит "на службу или на работу".