В Польше заявили, что и дальше будут требовать выплаты репараций от Германии

Замглавы МИД страны Аркадиуш Муларчик напомнил, что в результате агрессии и последовавшей оккупации Варшава была уничтожена на 80%, а 700 тыс. ее жителей - убиты

ТАСС, 1 сентября. Польша будет требовать от Германии репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны (1939-1945 годов) до тех пор, пока Германия не начнет с Польшей честный диалог на тему выплаты компенсаций. Об этом заявил в интервью газете Polska Metropolia Warszawska замглавы МИД Польши Аркадиуш Муларчик.

"Эти действия (требования репараций - прим. ТАСС) будут проводиться до того момента, пока Германия не начнет с Польшей честный диалог на тему выплаты репараций", - сказал он.

Свое заявление дипломат сделал в 84-ю годовщину нападения фашистской Германии на Польшу. Он напомнил, что в результате агрессии и последовавшей оккупации Варшава была уничтожена на 80%, а 700 тыс. ее жителей - убиты. "Подобная трагическая судьба была и у многих других польских городов и деревень, которые были уничтожены, а их население истреблено", - добавил Муларчик.

Польские власти 1 сентября 2022 года представили подготовленный экспертами республики трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн). 3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось только уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась суверенным государством.