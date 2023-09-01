И.о. главы МИД Нидерландов подал в отставку для перехода в Еврокомиссию

Вопке Хукстра занимал свою должность с 10 января 2022 года

ГААГА, 1 сентября. /ТАСС/. Король Нидерландов Виллем-Александер получил прошение и.о. главы МИД Вопке Хукстры об отставке. Об этом говорится в сообщении голландского внешнеполитического ведомства.

Отставка связана с выдвижением Хукстры в качестве кандидата на должность еврокомиссара от Нидерландов после того, как Франс Тиммерманс, бывший первый заместитель главы Еврокомиссии (ЕК), покинул свой пост, чтобы возглавить альянс левых партий на предстоящих 22 ноября выборах в парламент. Как и Тиммерманс, в ЕК Хукстра будет отвечать за политику в области борьбы с изменением климата.

Хукстра занимал свою должность с 10 января 2022 года.

Исполнять обязанности главы МИД Нидерландов до тех пор, пока не будет найден преемник, будет Лише Шрайнемахер. Сейчас она также является и.о. министра торговли и развития сотрудничества.