Парламент Турции в осеннюю сессию рассмотрит проект новой конституции

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призвал все политические партии, судебные инстанции, университеты, государственные органы и всех граждан внести свой вклад в этот процесс

СТАМБУЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Одной из основных задач парламента Турции является принятие новой конституции взамен действующей в республике после военного переворота 1980 года. Соответствующая законодательная инициатива будет вынесена на его рассмотрение в осеннюю сессию, которая открывается в октябре, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на встрече с представителями органов правосудия. Трансляцию вел телеканал TRT.

"У нас с 2011 года есть мечта - освободить Турцию от "конституции переворотов", принять новый основной закон, который будет приличествовать "веку Турции", защищать права и свободы 85 млн наших граждан. С началом работы парламента в осеннюю сессию мы вновь внесем наши инициативы, касающиеся новой конституции. Призываю все политические партии, судебные инстанции, университеты, государственные органы и всех граждан внести свой вклад в этот процесс", - сказал Эрдоган.

Президент Турции ранее дважды выносил на всенародное одобрение вопросы, связанные с внесением поправок в конституцию. После референдума в 2017 году парламентская форма правления в республике была заменена на президентскую, однако новая конституция в свете этих изменений принята не была. Вслед за переизбранием на новый президентский срок в мае Эрдоган заявил, что принятие новой конституции является одной из основных задач его администрации.