CBS: ВСУ на краснолиманском направлении в 10 раз уступают войскам РФ по боеприпасам

В материале телеканала также приводятся слова одного из военных Вооруженных сил Украины, который признал, что у украинских частей "боевой дух не на высоте"

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Украинские части на краснолиманском направлении жалуются на то, что их боевой дух "не на высоте", они располагают в 10 раз меньшими объемами боеприпасов, чем российские военные. Такое утверждение приводится в материале, опубликованном в пятницу на сайте телеканала CBS.

Как в нем отмечается, журналисты канала посетили один из опорных пунктов ВСУ в этом районе "недалеко от линии боевого соприкосновения на востоке". В материале утверждается, что украинская сторона на этом направлении "подвергается интенсивному давлению" и "уступает по численности и вооружениям", "у российских сил почти в 10 раз больше боеприпасов".

"Они превосходят нас по числу беспилотников. Это огромная проблема", - приводятся в материале слова военного ВСУ Симона Солдатенко. Он также признал, что у украинских частей "боевой дух не на высоте".

Как сообщили в пятницу в Минобороны России, ВСУ в течение недели потеряли на краснолиманском направлении до 540 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.