ABC: принцесса Диана говорила о сожалении Карла III, что принц Гарри родился не девочкой

Телеканал опубликовал аудиозаписи, которые были сделаны принцессой Дианой в 1990-х годах для ее биографа Эндрю Мортона

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III в молодости жалел, что принц Гарри родился не девочкой. Об этом утверждала британская принцесса Диана на одной из неизвестных ранее записей ее разговоров с друзьями, которые опубликовал американский телеканал ABC.

Аудиозаписи были сделаны принцессой Дианой в 1990-х годах для ее биографа Эндрю Мортона. На их основе он написал книгу "Диана: ее подлинная история". Позднее режиссер Том Дженнингс убедил Мортона позволить ему использовать аудиозаписи для вышедшего в 2017 году документального фильма "Диана: история ее словами". Часть из записей, которые не вошли в тот фильм, Дженнингс использовал в новом документальном фильме "Диана: ее остальная история", который готовится к выходу. Однако некоторые из этих записей Мортон уже представил на телеканале ABC.

На одной из записей Диана заявляет, что нынешний король Карл III, а тогда ее муж принц Чарльз, во время крестин принца Гарри в 1984 году подошел к ее матери Фрэнсис Шэнд Кидд и сказал, что был "разочарован", когда родился мальчик. "Мы думали, что будет девочка", - приводит его слова принцесса. Мать Дианы в ответ заявила, что он "должен быть счастлив, что у них родился ребенок". После этого принц Чарльз перестал разговаривать с матерью Дианы.

На записях принцесса также критически отзывается о своем браке с будущим королем: "Все было так по-взрослому. Вот Диана, воспитательница в детском саду. Я хочу сказать, что все это было нелепым".

Диана также рассказывает о своих отношениях с приемной матерью леди Рейн Спенсер: "Я сказала ей: «Я так тебя ненавижу. Если бы ты знала, как мы тебя ненавидим за то, что ты сделала. Ты разрушила дом. Ты растратила деньги отца»".

Принцесса Диана и принц Чарльз объявили о своем расставании в 1992 году после того, как стало известно о романе Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз. Они завершили процесс развода в 1997 году. Диана погибла в автокатастрофе, происшедшей ночью 31 августа 1997 года в Париже, в туннеле под мостом Альма. Водитель автомобиля, в котором ехала принцесса вместе с египетским продюсером Доди аль-Файедом, Анри Поль пытался скрыться от преследующих их папарацци, но при въезде в туннель на скорости 105 км/ч потерял управление и столкнулся с колонной, разделявшей потоки движения.