Лукашенко рассчитывает укрепить сотрудничество с Вьетнамом в сферах политики и экономики

Президент Белоруссии отметил, что народы обеих стран разделяют "универсальные ценности - свободу и суверенитет"

МИНСК, 2 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и Вьетнам обладают возможностями для укрепления сотрудничества в политической и экономической сферах. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, поздравляя вьетнамского коллегу Во Ван Тхыонга с Национальным днем (провозглашение независимости от Франции).

"Рассчитываю, что традиционно дружественные связи Минска и Ханоя будут только укрепляться, открывая новые возможности расширения плодотворного сотрудничества в политической и экономической сферах", - говорится в послании, текст которого приводит пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко отметил, что оба государства имеют "долгую и непрерывную историю тесных отношений". "Белорусский и вьетнамский народы разделяют универсальные ценности - свободу и суверенитет, самостоятельно выбирают путь развития", - заявил президент.