В ОДКБ сообщили о начале отработки совместной операции в рамках учений "Боевое братство"

На полигонах осуществляется практическая подготовка контингентов КСОР организации, сообщил пресс-секретарь Объединенного штаба объединения Владислав Щегрикович

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках учений "Боевое братство - 2023" начали отработку совместной операции. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"Сегодня в рамках совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство - 2023" командующий Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ полковник Дмитрий Соболь доложил решение на проведение совместной операции. В замысле определены направления сосредоточения основных усилий, основные задачи подразделений, вопросы взаимодействия и всестороннего обеспечения", - указал он.

Как отметил Щегрикович, в подчиненные соединения и воинские части доводятся боевые распоряжения, на полигонах осуществляется практическая подготовка контингентов КСОР ОДКБ к совместной операции.

Кроме того, в субботу на полигоне "Брестский" парашютно-десантная рота Воздушно-десантных войск России в составе КСОР ОДКБ отработала тактический эпизод по недопущению прорыва незаконного вооруженного формирования и его последующему уничтожению. "Российские десантники отработали огневое поражение условного противника из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, а также уничтожение транспортных средств с помощью ПТРК [противотанковых ракетных комплексов]", - добавил пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ.

В рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023" в Белоруссии проходят пять совместных и специальных учений сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2023". Всего привлечено 2,5 тыс. военнослужащих и более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.