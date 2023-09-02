В Канаде заявили о намерении усилить роль в борьбе с коррупцией на Украине

Канадский посол в Киеве Наталка Цмок отметила, что Оттава может начать обучать украинских судей и аудиторов

ОТТАВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство Канады намерено активизировать свое участие в антикоррупционных проектах на Украине. Об этом заявила канадский посол в Киеве Наталка Цмок, беседу с которой опубликовала газета The Globe and Mail.

В частности, по словам дипломата, Оттава может начать обучать украинских судей и аудиторов. "[Украинцы] признают, что это (борьба с коррупцией - прим. ТАСС) очень важная реформа, они знают, что это одно из условий вступления в ЕС", - указала Цмок.

Посол, которая была назначена на эту должность 24 августа, также сообщила, что к октябрю Оттава намерена полностью укомплектовать свое посольство в Киеве. В нем будут работать 22 дипломата. Они также будут заниматься финансированием программ по привлечению женщин в политику и бизнес, проектами по разминированию территорий.

В конце июля Госдепартамент США признал, что коррупция на Украине угрожает эффективности оказываемой Соединенными Штатами помощи в долгосрочной перспективе и требует внедрения строгих надзорных механизмов.