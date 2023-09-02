СМИ: на севере Алеппо протурецкие формирования ведут бои с курдами

По информации Rudaw, обе стороны применяют тяжелые орудия и минометные установки

БЕЙРУТ, 2 сентября. /ТАСС/. Вооруженные формирования "Щит Евфрата", поддерживаемые турецкими войсками, атаковали позиции курдских сил на севере провинции Алеппо и попытались захватить подконтрольные им населенные пункты. Об этом сообщил вещающий из Эрбиля телеканал Rudaw.

По его информации, ожесточенные бои развернулись вокруг поселков Эль-Мохсенли, Аун-Даддат, Умм-Джаллуд и Эс-Сайяда в окрестностях города Манбидж (450 км от Дамаска). Обе стороны применяют тяжелые орудия и минометные установки, о потерях сведений не приводится.

1 сентября протурецкие формирования начали наступление в районах Эль-Арима и Эль-Йаллани к востоку от Манбиджа. Курдам удалось при артиллерийской поддержке со стороны сирийской армии отбить атаки противника, вернув захваченные им позиции.

Сопредседатель Политсовета курдской администрации на севере Сирии Ильхам Ахмед возложила на Анкару ответственность за обострение обстановки в провинции Алеппо. "Турция воспользовалась тем, что курдские бойцы проводят сейчас военную операцию на восточном берегу Евфрата, и нанесла удар им в тыл при помощи марионеточных формирований", - сказала политик. Ранее агентство Firat сообщило, что турецкие беспилотники совершили налет на окрестности Манбиджа, уничтожив четырех курдских бойцов.

В результате военной операции "Щит Евфрата" в 2016-2017 годах Турция создала зону безопасности на севере Алеппо в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб. В 2018 году турецкие войска оккупировали областной центр Африн по итогам операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов.

Под контролем Турции находится сейчас 10% сирийской территории с населением 4,4 млн человек. Курды контролируют провинции Ракка и Хасеке, а также северо-восток Дейр-эз-Зора, где ополченцы арабских племен подняли против них восстание 27 августа.