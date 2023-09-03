КНДР в ответ на маневры США и Южной Кореи провела имитацию тактического ядерного удара

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, было запущено две стратегические крылатые ракеты большой дальности

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. КНДР провела учения по запуску ракет с имитацией тактического ядерного удара в ответ на совместные учения США и Южной Кореи. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его информации, утром 2 сентября были запущены две стратегические крылатые ракеты большой дальности "с боеголовками, имитировавшими ядерные". Пхеньян подчеркивает, что уровень "безрассудства и опасной конфронтационной истерики, проявляемые в последнее время США и бандитами из "Республики Кореи" вышли на беспрецедентный уровень".

ЦТАК указывает, что ядерные силы КНДР продолжат всесторонне укреплять "боевую готовность к контрмерам, призванным сдерживать войну", а также сохранять мир и стабильность в регионе.

Военные Республики Корея и США на этой неделе в рамках учений Ulchi Freedom Shield провели совместные маневры авиации с применением боевых снарядов. В них приняли участие примерно 30 самолетов. В ответ на это в ночь на 31 сентября КНДР также провела учения подразделений Корейской народной армии по нанесению ударов тактическим ядерным оружием с имитацией уничтожения командных пунктов и аэродромов на территории Республики Корея. Тогда в рамках учений с территории международного аэропорта Пхеньяна были запущены две тактические баллистические ракеты, которые пролетели в северо-восточном направлении и взорвались в воздухе на высоте 400 м над условными целями, успешно поразив их.