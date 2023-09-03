Правительство Японии хочет распустить организацию, вовлеченную в скандал с убийством Абэ

По информации газеты Asahi, соответствующий иск власти планируют подать в середине октября

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии намеревается через суд добиться роспуска религиозной организации "Церковь объединения", которая была замешана в скандале вокруг убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщила газета Asahi.

По ее данным, соответствующий иск власти собираются подать в середине октября. Таким образом премьер-министр Фумио Кисида намеревается продемонстрировать жителям страны решимость японского политического истеблишмента порвать любые связи с организацией, оказавшейся в центре громкого скандала, отмечает издание.

Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом в спину убил Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц города Нара, расположенного на юго-западе острова Хонсю. Ямагами использовал многоствольное стрелковое устройство, которое сам сделал и испытал. Стрелявший был схвачен охраной убитого политика на месте преступления.

В ходе допросов Ямагами заявил, что убил бывшего премьера, поскольку был уверен в его связях с религиозной организацией "Церковь объединения". Мать Ямагами была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству. Последующие расследования показали, что с "Церковью объединения", которую обвиняют в вымогательствах крупных сумм у последователей, поддерживали контакты многие представители как правящей в Японии Либерально-демократической партии, так и оппозиционных партий.