Моди назвал развитие связей со странами Африки приоритетом для Индии

Премьер-министр страны отметил необходимость отказаться от чисто утилитарного мировоззрения

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сентября. /ТАСС/. Индия считает одним из главных приоритетов развитие связей с африканскими странами. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в интервью информационному агентству Press Trust of India в преддверии саммита "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября.

"Африка является для нас одним из главных приоритетов даже в рамках "Большой двадцатки". Одним из первых мероприятий, которые мы провели во время нашего председательства в G20, было проведение саммита "Голос глобального Юга", в котором с энтузиазмом участвовали представители Африки", - сказал Моди, отвечая на вопрос о предложении Нью-Дели сделать Африканский союз постоянным членом G20.

Он отметил, что Индия и Африка имеют тысячелетние культурные и торговые связи, а также общую историю движений против колониализма. "Будучи молодой и амбициозной нацией, мы также уважаем народ Африки и его чаяния", - добавил премьер.

"Мы считаем, что ни один план будущего планеты не может быть успешным без представительства и признания всех голосов. Необходимо отказаться от чисто утилитарного мировоззрения", - добавил глава индийского правительства.