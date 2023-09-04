Сирийские войска уничтожили 18 боевиков из протурецких формирований в провинции Хасеке

Погибли пять сирийских солдат

БЕЙРУТ, 4 сентября. /ТАСС/. Бои между сирийской армией и формированиями, поддерживаемыми турецкими войсками, идут на севере провинции Хасеке. Как сообщил телеканал Al Hadath, сирийские военнослужащие сумели отразить несколько опасных атак в районе Телль-Тамер и нанесли противнику потери, уничтожив 18 боевиков. В ходе столкновений погибли пять сирийских солдат.

По сведениям телеканала, командование ВС Сирии перебросило воинские подкрепления и бронетехнику к поселку Эт-Тавиля, где протурецкие формирования пытаются прорвать линию обороны и выйти к автотрассе М4, связывающей западные и восточные регионы страны.

В 2019 году Анкара провела в провинциях Хасеке и Ракка военную операцию "Источник мира", создав 30-км зону безопасности вдоль турецкой границы. Проживающие в этом регионе курды вывели оттуда свои отряды, но время от времени совершают вооруженные вылазки против турецких войск и формирований сирийской оппозиции. В 2022 году перед угрозой нового турецкого вторжения командование ВС Сирии направило по просьбе курдов на север страны дополнительные армейские части.