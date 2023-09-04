На полигонах армии Литвы и гражданских территориях проходят учения инженерных войск

Контингент участвующих в тренировке сил союзников составляет более 900 человек

ВИЛЬНЮС, 4 сентября. /ТАСС/. Международные учения инженерных войск литовской армии и восьми стран - членов НАТО Inžinieriu griausmas ("Инженерный гром") начались в Литве. Об этом сообщило командование вооруженных сил балтийской республики.

"В учениях участвуют инженерные подразделения армии Литвы, а также представители инженерных войск Бельгии, Великобритании, Венгрии, Латвии, Польши, США, Чехии и Эстонии ", - говорится в сообщении. Контингент участвующих в тренировке сил союзников составляет более 900 человек.

Целью тренировки является отработка взаимодействия инженерных частей, инженерной поддержки маневренных подразделений во время военных операций.

Главные эпизоды учений пройдут на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде (Швенчёнский район), находящемся в непосредственной близости от границы с Белоруссией, а также на полигоне рядом с населенным пунктом Руднинкай. Сценарием тренировки предусмотрены военные инженерные действия на гражданских территориях Вильнюсского, Йонавского и Швенчёнского районов, а также города Каунаса. Военными будут использоваться имитационные боеприпасы и пиротехнические средства.

Учения "Инженерный гром" продлятся до 15 сентября. Они регулярно проводятся с 2013 года.