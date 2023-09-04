4 сентября, 09:50,
обновлено 4 сентября, 10:19
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МАГАТЭ заявило, что Иран продолжает обходить предусмотренные ядерной сделкой ограничения

ВЕНА, 4 сентября. /ТАСС/. Иран по-прежнему обходит ограничения, введенные в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики. Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), выдержки из которого приводит информационное агентство Reuters.

Согласно тексту, "Иран по-прежнему нарушает режим ограничительных мер, введенных в отношении его ядерной деятельности сделкой 2015 года".

Вместе с тем, по оценке МАГАТЭ, "запасы обогащенного урана в Иране сократились на 949 кг с момента публикации последнего квартального отчета, до 3 795,5 кг". 

Теги:
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация