Израильские военные задержали трех боевиков ХАМАС в ходе операции в Дженине

Все они недавно принимали участие в террористических атаках, следует из сообщения пресс-службы армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 сентября. /ТАСС/. Израильские силовики задержали в понедельник трех боевиков радикальной палестинской организации ХАМАС в результате контртеррористической операции в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, Армия обороны Израиля совместно с израильской пограничной полицией осуществляли задержания в лагере беженцев в Дженине на основании оперативной информации, полученной от военной разведки и Службы общей безопасности (ШАБАК).

Как отметили в пресс-службе, один из трех задержанных занимает важную позицию в структуре ХАМАС. Операция сопровождалась перестрелкой между палестинцами и израильскими силовиками, добавили в армии.

Все трое задержанных "недавно были причастны к серьезной террористической деятельности", указали в армейской пресс-службе. "Они были причастны к атакам со стрельбой и с использованием взрывных устройств, а также к подготовке дополнительных террористических атак. Подозреваемые переданы ШАБАК для дальнейших допросов. Со стороны Армии обороны Израиля о пострадавших не сообщалось", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник армейская пресс-служба сообщила о проведении операции в районе Дженина. Как отметило в связи с этим армейское радио "Галей ЦАХАЛ", израильские военные впервые за два месяца провели акцию подобного масштаба в районе лагеря беженцев в Дженине. В прошлый раз крупную операцию по противодействию террору в этом городе израильские военные начали в ночь на 3 июля. Утром 5 июля войска Израиля вышли из города, однако премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху предупредил, что военные вернутся в Дженин в случае возобновления террора.