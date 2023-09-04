Парламент Грузии начал собирать подписи для процедуры импичмента президенту

Для обращения в Конституционный суд с предложением об импичменте президенту необходима треть депутатов, то есть 50 подписей из 100

ТБИЛИСИ, 4 сентября. /ТАСС/. Правящая парламентская фракция "Грузинская мечта" начала сбор подписей 50 депутатов, чтобы представить их в Конституционный суд Грузии и запустить процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил на брифинге лидер фракции Мамука Мдинарадзе.

"До среды завершится подготовка документов, которые затем будут представлены комитету по процедурным вопросам, который в свою очередь проверит подлинность подписей. После этого эти документы мы представим Конституционному суду Грузии для соответствующего заключения", - сказал Мдинарадзе после заседания парламентского большинства.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 1 сентября объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента. Причиной послужила ее поездка в Европу для встречи с лидерами стран ЕС, в которой правительство ей отказало. Таким образом, Зурабишвили нарушила конституцию, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабмина.

Для обращения в Конституционный суд с предложением об импичменте президенту необходима треть депутатов, то есть 50 подписей из 100. В случае одобрения предложения судом, парламент голосует за импичмент. Для отстранения президента нужно 2/3 голосов депутатов, то есть 100 из 150. У парламентского большинства 84 голоса в парламенте, о поддержке импичмента также заявили 4 депутата "Европейских социалистов".