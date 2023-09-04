4 сентября, 16:43

Парламент Грузии начал собирать подписи для процедуры импичмента президенту

Для обращения в Конституционный суд с предложением об импичменте президенту необходима треть депутатов, то есть 50 подписей из 100

ТБИЛИСИ, 4 сентября. /ТАСС/. Правящая парламентская фракция "Грузинская мечта" начала сбор подписей 50 депутатов, чтобы представить их в Конституционный суд Грузии и запустить процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил на брифинге лидер фракции Мамука Мдинарадзе.

Читайте также
Премьер Грузии назвал решение о начале импичмента Зурабишвили оправданнымВ Грузии заявили, что президент может избежать импичмента, если помилует СаакашвилиВ Грузии заявили, что импичмент президента не помешает процессу евроинтеграции

"До среды завершится подготовка документов, которые затем будут представлены комитету по процедурным вопросам, который в свою очередь проверит подлинность подписей. После этого эти документы мы представим Конституционному суду Грузии для соответствующего заключения", - сказал Мдинарадзе после заседания парламентского большинства.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 1 сентября объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента. Причиной послужила ее поездка в Европу для встречи с лидерами стран ЕС, в которой правительство ей отказало. Таким образом, Зурабишвили нарушила конституцию, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабмина.

Для обращения в Конституционный суд с предложением об импичменте президенту необходима треть депутатов, то есть 50 подписей из 100. В случае одобрения предложения судом, парламент голосует за импичмент. Для отстранения президента нужно 2/3 голосов депутатов, то есть 100 из 150. У парламентского большинства 84 голоса в парламенте, о поддержке импичмента также заявили 4 депутата "Европейских социалистов". 

Теги:
ГрузияЗурабишвили, Саломе
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация