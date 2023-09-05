Суд Литвы не принял жалобу ассоциации "Международный форум добрососедства" о ликвидации

Как отмечается в решении суда, оно является окончательным

ВИЛЬНЮС, 5 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Литвы отказался принять к рассмотрению жалобу общественной ассоциации "Международный форум добрососедства" на постановление судов первых инстанций о ликвидации организации.

Как отмечается в решении, оно является окончательным. "Процесс по данному гражданскому делу завершен", - подчеркнул суд. Как он считает, аргументы кассационной жалобы не подтверждают того, что суд апелляционной инстанции недолжным образом трактовал указанные в жалобе в эту инстанцию правовые нормы, что могло привести к несправедливому решению о ликвидации ассоциации.

Вильнюсский региональный окружной суд постановил в феврале, что организация была создана с нарушением юридических процедур, а ее деятельность направлена против Литвы. Как утверждала прокуратура, цели, указанные в уставе ассоциации, формальные, а высказывания представителей в российских и белорусских программах противоречили конституции Литвы и наносили вред государству.

Антигосударственной деятельностью прокуратура считает поездки участников форума в Россию и Белоруссию, встречи с представителями их властей, общественности и СМИ.

Решение суда первой инстанции сначала было оспорено в Вильнюсском окружном суде, но он оставил его в силе. Председатель ассоциации Эрика Швенчёнене отмечала, что форум не признает недемократическое решение судов Литвы и готов отстаивать свои права вплоть до международных судебных инстанций.