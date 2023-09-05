The Times сообщила о больших потерях обученной в Германии элитной бригады ВСУ

По словам украинского медперсонала, потери соединения за 15 недель "выражаются четырехзначными числами", пишет газета

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), возглавляющая контрнаступление на южном направлении, несет потери личного состава, исчисляемые тысячами, несмотря на военную подготовку в Германии и оснащение передовым западным вооружением. Об этом сообщила газета The Times.

Как отмечает издание, "украинские и западные СМИ воспевали" 47-ю бригаду еще до начала наступления ВСУ из-за ее подготовки в Германии и оснащения американскими боевыми машинами пехоты Bradley и германскими танками Leopard. Однако едва она возглавила контрнаступление украинских сил на южном направлении, как "понесла большие потери", пишет газета. По словам украинского медперсонала, потери соединения за 15 недель "выражаются четырехзначными числами".

Причина этого, с точки зрения The Times, заключается в отсутствии поддержки с воздуха и инженерной техники для разминирования. В результате западная "бронетехника часто оказывалась обездвиженной на российских минных полях, а затем подвергалась артиллерийскому обстрелу", уточняет издание.

47-я механизированная бригада "Магура" создана в апреле 2022 года. Считается одним из самых боеспособных формирований ВСУ. Ее бойцы проходили обучение в Европе, в том числе на американской базе в Графенвере в Германии.