В Комиссии АС потребовали сократить долг стран Африки для сохранения климата планеты

Муса Факи Махамат сообщил, что задолженность государств Африки, расположенных южнее Сахары, превысила $1,1 трлн

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Реформа международных финансовых институтов и решение проблемы задолженности африканских стран необходимы, чтобы обеспечить их переход на новые виды получения энергии в целях сохранения климата планеты. Об этом заявил председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат на проходящем в Найроби Африканском климатическом саммите.

"Решение проблемы изменения климата планеты требует реформы всей архитектуры международных финансовых институтов, - подчеркнул он. - Эта реформа должна включать сокращение долга стран Африки". Факи Махамат сообщил, что задолженность государств Африки, расположенных южнее Сахары, сейчас превысила $1,1 трлн.

"Африка меньше других континентов способствует нынешнему разрушительному изменению климата планеты, однако она больше других страдает от него", - подчеркнул председатель Комиссии АС.

Открывшийся в Найроби климатический саммит впервые проходит в Африке. Его главная тема - "Стимулирование зеленого роста и решений о климатическом финансировании для Африки и всего мира". В Найроби для участия во встрече прибыли главы нескольких государств и правительств Африки, ученые, крупные инвесторы, специалисты в области новейших технологий. Саммит созван под эгидой Кении и Африканского союза.