Bloomberg: глава OpenAI Сэм Альтман первым получил "золотую визу" Индонезии

По словам главы иммиграционной службы Индонезии Сильми Карима, такое решение вызвано тем, что Сэм Альтман "известен по всему миру и может принести пользу Индонезии"

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман первым получил "золотую визу" в Индонезию сроком на 10 лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на местные власти.

По словам главы иммиграционной службы Индонезии Сильми Карима, такое решение вызвано тем, что Альтман "известен по всему миру и может принести пользу Индонезии". Помимо длительного срока пребывания в стране, владельцу такой визы будет разрешена упрощенная процедура въезда и выезда.

Как пишет агентство, пока неизвестно, подавал ли Альтман заявление на "золотую визу" сам во время поездки в Джакарту в июне или планирует инвестировать в экономику Индонезии.

В понедельник газета The Jakarta Post сообщила, что в Индонезии вводится система "золотых виз" для привлечения иностранных индивидуальных и корпоративных инвесторов в целях стимулирования национальной экономики. Такой документ можно получить на срок от 5 до 10 лет.

Пятилетняя виза требует от индивидуальных инвесторов создания компании стоимостью $2,5 млн, а для десятилетней необходимы инвестиции в размере $5 млн. Корпоративные инвесторы должны инвестировать $25 млн для пятилетней визы и $50 млн для десятилетней.

Компания OpenAI в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России. 14 марта 2023 года компания представила новое поколение алгоритма обработки естественного языка - модель GPT-4.