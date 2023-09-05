Суд в Молдавии продлил запрет Додону покидать страну

Экс-президент республики заявил, что не собирается покидать Молдавию и считает обвинения прокуратуры "бездоказательными, преследующими цель оказать давление на оппозицию"

КИШИНЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии продлила еще на 60 дней запрет покидать территорию страны бывшему президенту, лидеру Партии социалистов Республики Молдова Игорю Додону.

"ВСП продлила Игорю Додону запрет на выезд из страны еще на 60 дней. Прокуроры считают, что, находясь на свободе, не имея иных обязательств, кроме как не покидать страну, он мог оказать давление на некоторых свидетелей, публично запугивая их определенными высказываниями вне процесса в суде, что серьезно повлияло бы на объективный характер уголовного процесса и способствовало бы уходу от уголовной ответственности", - говорится в сообщении на сайте палаты.

Додон заявил корреспонденту ТАСС, что не собирается покидать Молдавию и считает обвинения прокуратуры "бездоказательными, преследующими цель оказать давление на оппозицию". Он подчеркнул, что "продолжит готовить партию к осенним выборам в местные органы власти".

Бывшего главу Молдавии задержали в конце мая прошлого года, против него выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии и даже неправильном предоставлении медицинской справки одному из его детей. По данным адвокатов, заведено восемь уголовных дел, три из которых направлены в суды.

Экс-президент заявил, что располагает доказательствами невиновности. Он считает, что за его арестом стоят президент страны Майя Санду и проевропейская Партия действия и солидарности, которые хотят ослабить крупнейшую в стране оппозиционную партию.