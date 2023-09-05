На Украине объявили в розыск экс-депутата от ОПЗЖ Рабиновича

По версии следствия, будучи народным депутатом, Вадим Рабинович с 2019 по 2021 год делал многочисленные заявления, которые "несли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший депутат от запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович объявлен в розыск. Об этом свидетельствует информация, размещенная в базе данных МВД страны.

В августе издание "Зеркало недели" сообщило, что Печерский районный суд Киева заочно арестовал Рабиновича.

26 июля Генеральная прокуратура Украины возбудила против него дело о госизмене. По версии следствия, будучи народным депутатом, Рабинович с 2019 по 2021 год делал многочисленные заявления, которые "несли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины". Летом прошлого года президент Владимир Зеленский лишил Рабиновича и других оппозиционных политиков украинского гражданства.

После начала специальной военной операции РФ власти Украины начали массово возбуждать уголовные дела против "пророссийски настроенных" политиков, журналистов, писателей, священников и других граждан. По данным бывшего лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, было заведено более 17 тыс. таких дел, государственная измена карается лишением свободы на срок до 15 лет. Помимо ОПЗЖ, на Украине запрещены более десятка партий.

Местные СМИ отмечают, что впоследствии под видом борьбы с "изменниками" власти страны начали травлю своих политических оппонентов. Дело по этой же статье возбуждено против экс-президента Петра Порошенко, которого считают одним из вероятных соперников Зеленского на ближайших выборах.