СМИ: силы безопасности Туниса повторно задержали экс-премьера Хамади Джебали

Его жена сообщила Al Jazeera, что информации о причинах задержания политика пока не поступало, никаких обвинений ему не предъявляли

РАБАТ, 5 сентября. /ТАСС/. Силы безопасности Туниса повторно осуществили задержание бывшего премьер-министра страны Хамади Джебали. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, экс-главу кабмина задержали в ходе специального рейда, когда он находился у себя дома. Жена Джебали сообщила телеканалу, что информации о причинах задержания политика пока не поступало, никаких обвинений ему не предъявляли.

Сотрудники правоохранительных органов Туниса уже задерживали Джебали 23 июня 2022 года по подозрению в отмывании денег. Политик занимал должность премьера Туниса с 2011 по 2013 год.