СМИ: Западу следует снять табу на обсуждение мирных переговоров по Украине

По словам политического корреспондента газеты Neue Z rcher Zeitung Бенедикта Неффа, когда потери ВСУ в достигнут критической точки, наблюдатели могут задуматься о том, "чего стоит земля, если люди, которые могли ее населять, погибли"

ЖЕНЕВА, 5 сентября. /ТАСС/. Возможное заключение мира между Россией и Украиной считается запретной темой в общественно-политическом пространстве западных стран, табу на дискуссии по этому вопросу следует снять. Такое мнение выразил политический корреспондент швейцарской газеты Neue Z rcher Zeitung Бенедикт Нефф.

Журналист отмечает, что с начала специальной военной операции на Украине "на Западе стало почти неприличным призывать [стороны конфликта] к миру". "Большинство политиков избегают этого термина. Сторонники достижения мирного соглашения [между Россией и Украиной] считаются в лучшем случае наивными", - поясняет он. Однако на фоне внушительных потерь сторон, исчисляемых по версии зарубежной прессы сотнями тысяч человек, и отсутствия признаков внутренней дестабилизации России на Западе больше "нет причин табуировать обсуждение переговоров".

По его словам, когда потери украинской стороны в ходе затянувшегося конфликта достигнут критической точки, наблюдатели могут задуматься о том, "чего стоит земля, если люди, которые могли ее населять, погибли". В этом контексте европейцам, по мнению журналиста, "должно быть позволено задаваться вопросом, не следует ли при таком раскладе уже сегодня задуматься о переговорах". "В какой-то момент оружейный гул на Украине смолкнет. Почему это нельзя обсуждать?" - пишет автор. По его мнению, "только циники могут быть заинтересованы в многолетней бойне".

В конце августа колумнист агентства Bloomberg Андреас Клут писал, что в текущей ситуации наиболее вероятным кажется урегулирование украинского конфликта по корейскому сценарию посредством прекращения огня без заключения мира. Автор подчеркнул, что, несмотря на отсутствие окончательного решения корейского вопроса, перемирие сторон сохраняется до сих пор.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 5 сентября, что в ближайшее время не стоит ожидать мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тысяч военнослужащих и 7,6 тысячи единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.