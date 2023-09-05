Канцлер ФРГ Шольц отправится на саммит G20 в Индии с повязкой на глазу

Это связано с тем, что в этот период кожа вокруг глаза канцлера "сменит несколько оттенков - от красного, синего и зеленого до желтого и коричневого", сообщила газета Bild

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц появится на мероприятиях саммита G20 в Индии с повязкой на глазу. Об этом сообщила газета Bild.

Шольц все еще будет носить повязку на глазу, когда встретится с президентом США Джо Байденом и другими главами правительств на саммите G20 в Нью-Дели в ближайшие выходные, заявили в ведомстве канцлера. Это связано с тем, что, как поясняет издание, в этот период кожа вокруг глаза канцлера "сменит несколько оттенков - от красного, синего и зеленого до желтого и коричневого". Bild уточнил, что идея носить повязку исходила от самого Шольца, который отказался от использования маскирующих косметических средств, чтобы дать ране "спокойно заживать".

В понедельник Шольц впервые после получения травмы появился на публичном мероприятии и заявил о хорошем самочувствии. Канцлер также опубликовал фото с повязкой на правом глазу и ссадинами на лице. На мероприятии в Берлине Шольц тоже появился с повязкой.

Газета Frankfurter Rundschau 2 сентября сообщила, что канцлер получил травму, упав во время занятий спортом. СМИ писали, что Шольц споткнулся во время пробежки и не успел подставить руки. Находившиеся рядом с ним охранники оказали канцлеру первую помощь.