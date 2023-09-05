Коломойскому могут компенсировать стоимость изъятых у него активов "Укрнафты"

Заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма сообщил, что у властей есть понимание, "как действовать в соответствии с законодательством, чтобы не было потерь для государства"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский может получить компенсацию за изъятую у него долю активов крупнейшей газо- и нефтедобывающей компании Украины "Укрнафта", но "без потерь для государства". Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

В ноябре 2022 года принадлежавшая компаниям Коломойского доля "Укрнафты" была изъята на основании принятого в сентябре того года закона о принудительном отчуждении стратегически важного для обороны имущества в условиях военного или чрезвычайного положения.

"Государство будет действовать исключительно в пределах законодательства. Есть разные варианты дальнейших действий: один из них - компенсация с учетом оценки компании", - сказал Шурма в интервью украинской версии журнала Forbes.

Он добавил, что оценка была произведена на момент изъятия активов по результатам работы компании в предыдущие годы. При этом, по словам замглавы офиса украинского президента, у властей есть понимание, "как действовать в соответствии с законодательством, чтобы не было потерь для государства".

По данным украинских СМИ, компаниям Коломойского принадлежало около 42% акций "Укрнафты". Государство через компанию "Нафтогаз" контролировало 50% плюс одну акцию. В 2021 году украинский Forbes оценивал состояние Коломойского в $1,8 млрд, он занимал четвертое место в списке богатейших людей Украины. Однако в декабре 2022 года издание снизило эту оценку до $850 млн. Одной из причин стало изъятие доли в "Укрнафте" и принадлежавшей Коломойскому с партнерами компании "Укртатнафта", которая владеет крупнейшим на Украине нефтеперерабатывающим заводом.

Ситуация вокруг Коломойского

Коломойский с 2 сентября находится под арестом. Служба безопасности Украины сообщила, что ему предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен вывел за границу более $13 млн, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Суд отправил Коломойского под стражу на два месяца с правом внесения залога. Как сообщил его адвокат, апелляционный суд рассмотрит жалобу на это решение 6 сентября.

Украинские СМИ и политики связывают очередной виток преследований Коломойского с предстоящим визитом президента Украины Владимира Зеленского в США, где ему придется отчитываться о ходе борьбы с коррупцией в стране.

Украинские СМИ с 2022 года сообщали, что Коломойского лишили гражданства Украины, но официального подтверждения этого так и не поступило. После заседания по мере пресечения 2 сентября местным изданиям сообщили в суде, что бизнесмен представил украинский паспорт, однако нет подтверждений, что он действующий.