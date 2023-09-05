Рада отправила в отставку главу Антимонопольного комитета Украины

Ольга Пищанская подала заявление об отставке на фоне перестановок в правительстве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Верховная рада уволила главу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Ольгу Пищанскую, которая подала заявление об отставке на фоне перестановок в правительстве. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Парламент поддержал увольнение главы АМКУ Ольги Пищанской", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Верховной раде сообщали о планах уволить Пищанскую из АМКУ и назначить главой Фонда государственного имущества вместо Рустема Умерова, который вскоре станет новым министром обороны. Однако позже Железняк сообщал, что Пищанская отказалась от нового назначения.

Депутат рассказал, что во время выступления Пищанской в парламенте перед голосованием за отставку прямо спросил ее о возможности дальнейшего назначения в Фонд госимущества. По словам Железняка, Пищанская не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Как отмечал глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, уже в среду вместо Пищанской АМКУ возглавит нынешний руководитель военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части ДНР Павел Кириленко. Фонд госимущества, по его словам, пока что останется без руководителя.

Все эти перестановки происходят на фоне отставки Алексея Резникова с поста министра обороны, которую Рада также поддержала на заседании во вторник. Он покинул пост министра после очередного коррупционного скандала вокруг Минобороны. Относительно дальнейшей судьбы Резникова украинские СМИ сообщали, что он может быть назначен послом в Великобритании, однако он отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации". В среду Рада рассмотрит вопрос о назначении Умерова новым министром обороны.