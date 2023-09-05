Премьер Камбоджи заявил, что все страны страдают от конфликта на Украине

Хун Манет призвал стороны к мирному урегулированию конфликта

ХАНОЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Все страны так или иначе ощущают на себе последствия конфликта на Украине, обусловленные нарушением цепочек поставок и замедлением роста мировой экономики. Об этом заявил на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте новый премьер-министр Камбоджи Хун Манет, призвав к мирному урегулированию конфликтов.

"Все мы напрямую или опосредованно страдаем от последствий [конфликта на Украине], связанных с нарушением цепочек поставок и замедлением роста мировой экономики", - сказал он.

"Мы убеждены, что война не может быть закончена войной (военными средствами - прим. ТАСС). Истинный мир и процветание возможны только на основе разрешения конфликта путем диалога и консультаций с учетом взаимовыгодного подхода", - добавил Хун Манет.

Выступление на саммите АСЕАН стало дебютным для нового премьера Камбоджи на международных мероприятиях. Он был утвержден на посту главы правительства 22 августа.

Камбоджа, обладающая большим опытом в области разминирования, проводит обучение и подготовку украинских саперов. Однако МИД страны категорически отвергает сообщения СМИ, причисляющих королевство к государствам, оказывающим военную поддержку Киеву. Как отмечают в ведомстве, эта помощь является исключительно гуманитарной.

АСЕАН была основана в 1967 году и объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Саммит проходит в Джакарте с 5 по 7 сентября.