В Эстонии заявили о намерении ЕС вдвое увеличить производство снарядов калибра 155 мм

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур не назвал точного количества произведенных боеприпасов

ВИЛЬНЮС, 5 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза планируют в два раза увеличить объем производства боеприпасов калибра 155 мм в срок до начала 2024 года. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью агентству Bloomberg.

"Мы видим, что европейские промышленные мощности выросли, так что это положительная тенденция. Возможно, к концу года или в начале следующего года мы в Европе сможем производить почти в два раза больше [снарядов], чем производили год назад", - отметил Певкур.

Глава Минобороны Эстонии не назвал точного количества произведенных боеприпасов. По данным эстонского правительственного доклада, в настоящий момент государства ЕС способны изготавливать до 300 тыс. подобных снарядов в год. По данным источника Bloomberg, европейская оборонная промышленность сможет достичь показателя в 1 млн 155-миллиметровых снарядов в 2024 году.

При этом пока страны Евросоюза не успевают выполнить собственный план по поставке Киеву 1 млн подобных снарядов в срок до конца года. Певкур призвал коллег по объединению "использовать все возможности" для достижения данной цели.

20 марта Совет ЕС утвердил план главы внешнеполитической службы сообщества Жозепа Борреля, который предусматривает выделение €2 млрд из Европейского фонда мира на поставку Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев и удвоение этого количества в течение двух лет благодаря совместным заказам снарядов калибра 155 мм странами ЕС. Помимо этого, план подразумевает милитаризацию европейской промышленности, включая создание новых заводов по производству боеприпасов и вооружений.