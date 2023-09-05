Президент ЦАР прибыл в Габон и встретился с президентом переходного периода

Фостен-Арканж Туадера приехал в Габон в качестве посредника Экономического сообщества центральноафриканских государств

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера посетил Габон, где произошел государственный переворот. Его принял генерал Брис Олиги Нгема, который в понедельник принял присягу в качестве президента переходного периода, сообщил новостной портал Gabon Media Time.

Туадера прибыл в Габон в качестве посредника Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭКОЦАС). 4 сентября оно приостановило членство этой страны. На саммите ЭКОЦАС 1 сентября президент ЦАР получил мандат вести переговоры с военными с целью добиться скорейшего восстановления конституционного порядка в Габоне.

ЭКОЦАС, созданное в 1983 году, объединяет также Анголу, Бурунди, Демократическую Республику Конго, Камерун, Республику Конго, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, ЦАР и Экваториальную Гвинею. В 2000 году члены сообщества подписали соглашение, которое предусматривает совместные действия для поддержания в регионе безопасности. Штаб-квартира ЭКОЦАС расположена в Либревиле (Габон).

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Среди мятежников представители Республиканской гвардии во главе с Олиги Нгемой, службы безопасности, армии и полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. Глава государства и представители его администрации помещены под арест.