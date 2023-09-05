МО Австрии не смогло объяснить снятое на Украине видео с мужчиной с шевроном ВС страны

В министерстве считают, что можно "лишь предполагать", к какой стране относится форма

ВЕНА, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Австрии не смогло дать конкретный ответ на запрос оппозиционной Австрийской партии свободы расследовать появление в сети видеоролика с мужчиной в форменной куртке с шевроном Вооруженных сил Австрии, предположительно снятого на Украине. Об этом сообщает портал Exxpress.

В июне портал опубликовал кадры из видеоролика, предположительно снятого в зоне боевых действий на Украине. На нем группа солдат в форме украинской армии разгружает микроавтобус, вынося из него ящики с боеприпасами. В кадр попадает и пожилой мужчина в форменной крутке с шевроном ВС Австрии. При этом внешний вид его формы и шеврона соответствуют устаревшим вариантам, не использующимся австрийской армией сейчас.

В ответе оборонного ведомства указано, что на видео нельзя хорошо разглядеть ни саму форму, ни человека в ней. В министерстве считают, что можно "лишь предполагать", к какой стране она относится.

Нейтралитет Австрии закреплен в конституции страны. Вена неоднократно заявляла, что не намерена нарушать его и не будет оказывать Украине военную помощь.