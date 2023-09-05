Египет, Иордания и Япония подчеркнули незаконность поселенческой деятельности Израиля

Главы МИД государств также выразили обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа

КАИР, 5 сентября. /ТАСС/. Египет, Иордания и Япония подтвердили свою поддержку палестинского народа и подчеркнули незаконность поселенческой деятельности Израиля. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав МИД трех стран в Каире в рамках арабо-японского диалога по сотрудничеству на министерском уровне.

Министры иностранных дел Египта, Иордании и Японии - Самех Шукри, Айман ас-Сафади и Ёсимаса Хаяси - "подтвердили поддержку палестинского народа в его праве на самоопределение, подчеркнув незаконность поселенческой деятельности Израиля и призывая его прекратить подобную практику в соответствии с резолюциями ООН", - говорится в трехстороннем заявлении, опубликованном МИД Египта на официальной странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, министры выразили обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа. Они выступили с требованием открыть блокируемые Израилем контрольно-пропускные пункты и не препятствовать ввозу в анклав товаров, топлива и гуманитарной помощи. "Стороны выразили намерение продолжать политическую и экономическую поддержку Палестины. Министры арабских стран высоко оценили долгосрочную поддержку Японией Палестины в достижении экономической независимости, включая инициативу "Коридор мира и процветания", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщил со своей стороны официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд, "трехсторонняя встреча подтвердила приверженность сторон дальнейшему расширению различных аспектов сотрудничества между ними с пользой для как можно большего числа стран в регионе". В частности, обсуждались проекты в сфере энергетики в Иордании и Ираке, увеличение экспорта в Палестину, сотрудничество в области образования в Ливане.

Меморандум о сотрудничестве между арабскими странами и Японией был подписан Лигой арабских государств и японским правительством в 2013 году. С тех пор стороны проводят регулярные встречи на министерском уровне. Главы МИД трех стран договорились о проведении в следующем году в Японии арабо-японского экономического форума.

Министр иностранных дел Японии прибыл в Каир 4 сентября. Ранее он провел двухсторонние переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри.