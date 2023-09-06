Генассамблея ООН утвердила состав комитета, отвечающего за аккредитацию представителей

Структура состоит из девяти членов

ООН, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель открывшейся во вторник 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис утвердил состав комитета, отвечающего за аккредитацию представителей стран, передает корреспондент ТАСС. Структура состоит из девяти членов, при этом Россия, Китай и США входят в нее традиционно.

"Комитет во время 78-й сессии должен будет состоять из следующих членов: Андорра, Китай, Гренада, Нигерия, Российская Федерация, Соломоновы Острова, Суринам, Того и США", - сказал Фрэнсис.

Комитет по проверке полномочий утверждает кандидатуры представителей стран на Генеральной Ассамблее. Эта задача приобретает особую важность, когда нет ясности, кто является законным представителем страны на мировой арене в случае смены власти. Последние подобные примеры - Нигер и Габон. Ранее предполагалось, что эти государства на Генассамблее будут представлять президенты, однако они были в последние недели отстранены от власти. Однако, как показывает практика, координационный комитет предпочитает откладывать подобные спорные вопросы на будущее. Например, так и не были назначены новые представители Афганистана и Мьянмы, где власть сменилась еще в 2021 году, хотя и военные в Мьянме, и представители запрещенного в РФ движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане предлагали кандидатуры на этот пост.