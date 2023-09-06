Член Конгресса опасается, что США введут войска на Украину и начнут войну против России

Марджори Тейлор-Грин подчеркнула, что не проголосует "за расходование даже одного цента ради Украины"

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Власти США могут принять решение о вводе войск на территорию Украины и развязать войну против России. Такое мнение выразила во вторник член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия).

"Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Поджигатели войны достаточно безумны, чтобы ввести американские войска на территорию Украины, чтобы воевать против России", - написала она в социальной сети X (ранее Twitter). "Пришло время для посредничества в мирном урегулировании, именно поэтому я не проголосую за расходование даже одного цента ради Украины", - подчеркнула законодатель.

Тейлор-Грин также опубликовала запись фрагмента своего выступления. В нем она подчеркнула: "Больше всего я опасаюсь того, что они выйдут на следующий уровень на Украине, введут войска". Законодатель выразила уверенность в том, что это приведет к войне между США и Россией. "Это беспокоит меня больше всего. И я думаю, что демократы, Госдепартамент, администрация [президента Джо] Байдена могут двигаться в этом направлении, поскольку они не дадут задний ход на Украине", - добавила член нижней палаты Конгресса.

Тейлор-Грин последовательно выступает против текущего курса США в отношении Украины. Она неоднократно подвергала администрацию Байдена критике за выделение огромных средств Киеву при игнорировании нужд американцев, а также предлагала сократить поддержку Украины.