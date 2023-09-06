В Нью-Дели заявили, что отсутствие лидеров РФ и КНР на саммите G20 не связано с Индией

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар напомнил, что лидеры разных государств "двадцатки" неоднократно пропускали саммиты объединения

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар считает, что решения лидеров России и Китая не участвовать лично в саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели на отразятся на проведении встречи.

"Никак не скажутся", - заявил он в интервью агентству ANI.

Джайшанкар напомнил, что лидеры разных государств "двадцатки" неоднократно пропускали саммиты объединения. "Позиция этой [не представленной на высшем уровне] страны, очевидно, излагается тем, кто в таком случае возглавляет делегацию", - сказал он, выразив уверенность, что все делегации прибудут в Нью-Дели "с серьезными намерениями".

Индия 9-10 сентября примет саммит G20. Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров, Китай - премьер Госсовета Ли Цян.