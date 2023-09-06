Секретарь СНБО Украины заявил, что третья мировая уже идет в активной фазе

Некоторое время она шла в "гибридном периоде", отметил Алексей Данилов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил мнение, что третья мировая война уже перешла из гибридной в активную фазу.

"Если кто-то считает, что третья мировая не началась, то это большая ошибка, - сказал он на Киевском форуме по безопасности. - Она уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас она вошла в активную фазу".

В то же время на Западе официально отрицают прямое участие в конфликте на Украине, заявляя лишь о готовности продолжать поставки Киеву вооружения. При этом часть политиков, в том числе венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно предупреждали, что появление на Украине военнослужащих из какой-либо западной страны будет означать объявление войны России и "немедленно станет третьей мировой".

Москва неоднократно заявляла, что поставки оружия Киеву являются признаками вовлеченности в конфликт, и предупреждала страны Запада об опасности эскалации в том числе за счет поставок все более разрушительного оружия. При этом в июле посол РФ в США Анатолий Антонов указал, что "из-за провалов на поле боя Киев будет пытаться создать предлог для ввода натовского контингента на Украину, тем самым перевести региональный конфликт на уровень третьей мировой войны".