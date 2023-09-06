В Индии заявили, что использование слова "Бхарат" на G20 не является попыткой ребрендинга

По словам министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара, власти республики лишь использовали закрепленное в конституции название государства

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Использование в материалах к саммиту "Большой двадцатки", который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, в обозначении принимающей страны слова "Бхарат" вместо принятого для таких случаев англоязычного варианта "Индия" не является попыткой ребрендинга государства. Как заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью агентству ANI, власти республики лишь использовали закрепленное в конституции название.

Слово "Бхарат" было использовано в официальном приглашении на ужин от имени президента Драупади Мурму, на который приглашены лидеры государств "Большой двадцатки", а также в буклете "Бхарат - мать демократии", врученном иностранным делегатам. Это было впервые сделано на международном уровне, для которого обычно использовалось слово "Индия", и вызвало спекуляции среди индийских политиков по поводу того, что правящая "Бхаратия джаната пати" (Индийская народная партия) планирует впредь использовать на международном уровне слово "Бхарат".

"Нет, "Индия, а также Бхарат" - так написано в конституции. Я просто призываю каждого прочитать ее", - заявил Джайшанкар на вопрос, означает ли использование слова "Бхарат" в приглашении ребрендинг страны. Вместе с тем министр отметил, что употребление слова "Бхарат" в некотором смысле подразумевает определенное значение, понимание и коннотацию и это отражено в конституции".

Разногласия вокруг названия страны в Индии возникают не в первый раз. Как правило, инициаторами дискуссий являются сторонники националистических идей. Оба слова в конституции признаны равнозначными, но они используются, как правило, для коммуникации на разных языках - "Индия" - для английского, "Бхарат" - для хинди. Политики правого толка считают слово "Индия" пережитком колониальных времен, а реальным названием республики, с их точки зрения, должно быть слово "Бхарат". Нынешняя дискуссия вспыхнула на фоне подготовки ко всеобщим выборам в парламент в 2024 году, на которых коалиции "Бхаратия джаната пати" будет противостоять оппозиция, объединившаяся в альянс INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance, "Индийский национальный инклюзивный альянс развития").