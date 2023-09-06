В Киргизии депутаты хотят разрешить отмену вынесенных Конституционным судом решений

В случае принятия закона, президент будет иметь право выступить с предложением об отмене постановлений

БИШКЕК, 6 сентября. /ТАСС/. Парламент Киргизии принял в первом чтении закон, который позволяет отменять принятые ранее Конституционным судом страны вердикты. Об этом сообщила пресс-служба главного законодательного органа республики.

"На заседании Жогорку Кенеша (Верховного совета) сегодня, 6 сентября, депутаты рассмотрели проект конституционного закона "О внесении изменения в конституционный закон "О Конституционном суде Кыргызской Республики", - говорится в сообщении. Инициатором разработки этого законопроекта выступил президент страны Садыр Жапаров.

Как заявил во время заседания парламента заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков, принятый в первом чтении закон предусматривает "предоставление Конституционному суду полномочия по пересмотру своих решений по аналогии с Верховным судом Кыргызской Республики".

"По итогам голосования законопроект принят в первом чтении", - отмечает пресс-служба.

В случае принятия закона в трех чтениях, с предложением об отмене решений Конституционного суда будет иметь право выступить президент республики.

В первый день начавшейся 6 сентября осенней сессии спикер киргизского парламента Нурланбек Шакиев выступил с инициативой начать процедуру досрочной отставки членов Конституционного суда. Поводом для этого послужило их решение разрешить гражданам республики после достижения совершеннолетия использовать вместо отчества матроним (матчество).