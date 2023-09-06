Отряды курдов заняли последний оплот арабских ополченцев на северо-востоке Сирии

Вооруженные отряды арабских племен "Джейш аль-Ашаир" прекратили сопротивление и покинули Зейбан, передает Al Hadath

БЕЙРУТ, 6 сентября. /ТАСС/. Формирования курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) заняли город Зейбан на восточном берегу реки Евфрат в Сирии. Как сообщил телеканал Al Hadath, вооруженные отряды арабских племен "Джейш аль-Ашаир" прекратили сопротивление и покинули город.

Зейбан служил последним оплотом арабских ополченцев, поднявших восстание против СДС в провинции Дейр-эз-Зор. Шейхи местных племен добивались справедливого разделения доходов от продажи сирийской нефти между курдами и арабами.

Боестолкновения между отрядами "Джейш аль-Ашаир" и курдскими формированиями начались 27 августа, в ходе них погибли 57 ополченцев, 24 бойца СДС и 9 мирных граждан, в том числе 5 детей. Число раненых превысило 100 человек.

После разгрома террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в 2019 году под контролем СДС остались провинции Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, где сосредоточены месторождения сирийской нефти. В этих регионах США, которые поддерживали СДС, создали девять военных баз.