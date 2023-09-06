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обновлено 6 сентября, 09:52
Военная операция на Украине

Госдеп подтвердил прибытие Блинкена в Киев

Госсекретарь США обсудит потребности Украины в безопасности, энергетике и гуманитарной сфере

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США подтвердил прибытие в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, который намерен обсудить потребности Украины в области безопасности и энергетики, а также в гуманитарной сфере.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня прибыл на Украину, чтобы встретиться с высокопоставленными украинскими чиновниками", - приводит телеканал ABC выдержку из заявления руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллера. "Госсекретарь обсудит потребности Украины в безопасности, энергетике и гуманитарной сфере, а также сделает ряд заявлений о том, как США могут продолжить поддерживать Украину в этих областях", - добавил Миллер. ABC отмечает, что это уже четвертый визит Блинкена на Украину с начала СВО.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника информировал, что Блинкен в ходе визита может объявить о выделении Киеву более $1 млрд, а также планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, от которого "ожидает отчета" о результатах контрнаступления ВСУ. По информации газеты The Washington Post, госсекретарь США пробудет на Украине два дня и обсудит в том числе вопросы борьбы с коррупцией и дискуссии на неделе высокого уровня на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В прошлый раз Блинкен побывал на Украине в сентябре 2022 года. 

Теги:
УкраинаСШАБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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