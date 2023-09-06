6 сентября, 10:49

В Молдавии заявили, что не будут выплачивать "Газпрому" долг в размере $709 млн

Премьер-министр республики заявил об отказе платить "несуществующие долги" на фоне результатов международного аудита

КИШИНЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Молдавии не будет платить "Газпрому" по "несуществующим долгам", которые российская сторона оценивала в $709 млн. Об этом заявил премьер республики Дорин Речан, комментируя результаты международного аудита долга страны за газ.

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"Мы не позволим возложить этот долг на плечи граждан. Молдавия не собирается выплачивать несуществующие долги, а граждане Молдовы, очевидно, не обязаны за это платить тоже", - сказал Речан на заседании правительства.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что по итогам аудита из долга перед "Газпромом" в размере $709 млн республика готова выплатить $8,6 млн. По его словам, на сумму $276 млн не было представлено подтверждающих документов, а еще $400 млн не подлежит взысканию из-за истечения срока давности. По его словам, эти суммы республика готова обсудить с "Газпромом" в международном суде. Позднее Министерство энергетики Молдавии заявило, что предлагает выплатить "Газпрому" $8,6 млн, а оставшуюся часть долга списать.

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. На переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга страны за газ и обязался организовать и представить его итоги к 1 мая 2022 года. Для проведения аудита власти Молдавии заключили договора с двумя компаниями - норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. Хотя молдавская сторона не выполнила взятые обязательства, российский концерн продолжил поставки газа в республику.

Тогда официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что долг "Молдовагаза" составлял $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигала $709 млн. Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита утверждала, что этот долг составляет $590,8 млн.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому". 

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РоссияМолдавияГазпром
© Информационное агентство ТАСС
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