В Молдавии заявили, что не будут выплачивать "Газпрому" долг в размере $709 млн

Премьер-министр республики заявил об отказе платить "несуществующие долги" на фоне результатов международного аудита

КИШИНЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Молдавии не будет платить "Газпрому" по "несуществующим долгам", которые российская сторона оценивала в $709 млн. Об этом заявил премьер республики Дорин Речан, комментируя результаты международного аудита долга страны за газ.

"Мы не позволим возложить этот долг на плечи граждан. Молдавия не собирается выплачивать несуществующие долги, а граждане Молдовы, очевидно, не обязаны за это платить тоже", - сказал Речан на заседании правительства.

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что по итогам аудита из долга перед "Газпромом" в размере $709 млн республика готова выплатить $8,6 млн. По его словам, на сумму $276 млн не было представлено подтверждающих документов, а еще $400 млн не подлежит взысканию из-за истечения срока давности. По его словам, эти суммы республика готова обсудить с "Газпромом" в международном суде. Позднее Министерство энергетики Молдавии заявило, что предлагает выплатить "Газпрому" $8,6 млн, а оставшуюся часть долга списать.

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. На переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга страны за газ и обязался организовать и представить его итоги к 1 мая 2022 года. Для проведения аудита власти Молдавии заключили договора с двумя компаниями - норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance & Co. Хотя молдавская сторона не выполнила взятые обязательства, российский концерн продолжил поставки газа в республику.

Тогда официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что долг "Молдовагаза" составлял $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигала $709 млн. Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита утверждала, что этот долг составляет $590,8 млн.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".