Замминистра обороны Украины опроверг информацию о планах уйти в отставку

Виталий Дейнега добавил, что рассчитывает продолжить реализацию проектов по модернизации военного IT-сектора

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега, об отставке которого ранее сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), заявил, что пока не планирует оставлять должность.

"Я знаю, что определенное количество людей в этой стране хочет, чтобы это произошло. <...> Думаю, что мы с новым министром как-то разберемся, и тогда я сам все сообщу. Думаю, что у нас обоих есть ожидания друг от друга. И нужно время, чтобы мы договорились или нет о них и общей стратегии", - написал он на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Дейнега добавил, что рассчитывает продолжить реализацию запущенных им проектов по модернизации военного IT-сектора.

Утром Гончаренко сообщал, что трое из восьми заместителей министра обороны Украины - Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко - написали заявления об отставке. Два других чиновника пока не комментировали информацию депутата.

Дейнега и Шевченко назначены заместителями министра обороны в конце февраля. Тогда на фоне крупного коррупционного скандала с закупками продовольствия по завышенным ценам в Минобороны произошел ряд кадровых перестановок. Гаврилов работал в этой должности с конца января прошлого года, сфера его ответственности не указывается.

Ранее в среду Верховная рада завершила процесс замены главы военного ведомства, который анонсировал 3 сентября президент страны Владимир Зеленский. Накануне был отправлен в отставку Алексей Резников, который занимал должность с ноября 2021 года. Утром 6 сентября Рада утвердила вместо него бывшего главу Фонда государственного имущества Украины Рустема Умерова.