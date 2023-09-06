Рада одобрила создание службы судебных инспекторов, формировать которую будут иностранцы

Она займется рассмотрением жалоб на судей и будет готовить по ним проекты дисциплинарных решений

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Верховная рада приняла закон о создании Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия (ВСП) Украины, на чем настаивали в ЕС. Как сообщил в Telegram-канале депутат Ярослав Железняк, за документ проголосовали 268 депутатов.

Новая служба займется рассмотрением жалоб на судей и готовить по ним проекты дисциплинарных решений.

Как поясняют украинские СМИ, инспекторов будут выбирать на конкурсной основе. Причем первые пять лет его будет проводить конкурсная комиссия из шести человек, три из которых назначит ВСП по предложению иностранных организаций. Речь идет об организациях, которые, в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями, в течение последних трех лет оказывали Киеву помощь в сферах судебной реформы и противодействия коррупции. Их перечень сформирует МИД и секретариат правительства, после чего отправит его в ВСП.

Решающий голос при формировании службы получат именно международные организации, пишет украинское издание "Судебно-юридическая газета". Решение конкурсной комиссии будет считаться принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов, из которых по крайней мере два предложены иностранными организациями.

Кроме того, в законе уточняется, что обеспечение деятельности секретариата ВСП идет за счет средств бюджета, а также средств, поступающих в рамках программ помощи ЕС, правительств иностранных государств, международных организаций и донорских учреждений. Поскольку Служба дисциплинарных инспекторов входит в состав секретариата ВСП, то и ее будут финансировать иностранные правительства.

Судебная реформа

Судебная реформа начата на Украине после государственного переворота 2014 года под лозунгом приведения системы судопроизводства к европейским стандартам. В 2021 году Верховная рада приняла два ключевых законопроекта, которые фактически отдавали формирование судейского корпуса страны под контроль международных экспертов.

В частности, членов Высшей квалификационной комиссии судей отбирает совет из шести человек, половину из которых составляют эксперты, предложенные иностранными организациями. При формировании состава ВСП решающая роль отдается этическому совету, который также в обязательном порядке включает иностранцев.

Высший совет правосудия Украины 1 июня избрал новый состав квалификационной комиссии по назначению судей, выполнив одно из обязательств перед ЕС, которые страна взяла при получении статуса кандидата в члены сообщества.