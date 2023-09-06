Президент Мадагаскара намерен баллотироваться на второй срок

Между тем часть оппозиции настаивает, что Андри Радзуэлина не имеет права избираться, так как является гражданином Франции

ПРЕТОРИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина объявил, что выставляет свою кандидатуру на предстоящих в ноябре выборах главы государства и будет добиваться переизбрания.

"Я полон решимости и вижу, что вы готовы, - цитирует его Agence France-Presse. - Конституция позволяет мне баллотироваться на второй срок, я готов быть президентом всего народа Мадагаскара".

49-летний глава государства выступил на стадионе в столице островного государства Антананариву перед своими сторонниками. Он уже побеждал на выборах в 2018 году. Президентские выборы назначены на 9 ноября. В случае необходимости второй тур состоится 20 декабря.

Между тем часть оппозиции настаивает, что Радзуэлина не имеет права избираться, так как является гражданином Франции.

В минувшем июне СМИ Мадагаскара сообщили, что Радзуэлина в 2014 году вместе со своей женой и тремя детьми получил гражданство Франции. Статья 42 кодекса о гражданстве предусматривает утрату гражданства Мадагаскара совершеннолетним мадагаскарцем, если он добровольно приобретает гражданство иной страны. При этом статья 46 конституции требует, чтобы кандидат в президенты имел местное гражданство.

В свою очередь Радзуэлина заявил, что гражданство Франции было получено им автоматически по причине происхождения его деда. Однако оппозиция требует доказательств того, что он не запрашивал гражданства Франции.