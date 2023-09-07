В Белом доме утверждают, что США не информируют РФ о поездках должностных лиц на Украину

Дипломатический источник ранее рассказал, что Вашингтон заранее сообщил Москве о поездке в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не уведомляет Россию о поездках американских должностных лиц высокого ранга на Украину. Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, сообщал ли Вашингтон заранее Москве о поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. "Мы не информируем Россию о поездках американских лидеров в Киев к президенту [Украины Владимиру] Зеленскому. Мы, безусловно, не информируем их", - ответил Кирби.

Как сообщил ТАСС дипломатический источник, Вашингтон заранее проинформировал Москву о поездке в Киев Блинкена. Кроме того, власти США уведомляли в феврале Россию о поездке президента Джо Байдена в Киев за пару часов до его вылета из Вашингтона.

Блинкен находится с визитом в Киеве. По информации газеты The Washington Post, госсекретарь США пробудет на Украине два дня и обсудит в том числе вопросы борьбы с коррупцией. Встреча Блинкена и Зеленского состоялась вечером 6 сентября.