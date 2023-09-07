Экс-разведчик Риттер заявил, что генералы США не допустят конфликта с Россией

Бывший американский разведчик отметил, что Соединенные Штаты не смогут выиграть в войне с РФ, если она начнется

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Военное командование США не допустит горячего конфликта с Россией, потому что понимает, к каким последствиям он приведет. Такое мнение высказал в своем видеоподкасте на платформе Rumble бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер.

В подкасте Риттер заочно полемизирует с журналистом Такером Карлсоном, который на прошлой неделе предположил, что стоящие у власти в США демократы в 2024 году развяжут войну с Россией, чтобы не допустить своего поражения на президентских выборах.

"Твой тезис исходит из того, что мы (США - прим. ТАСС) сможем победить, - сказал Риттер. - Но мы не сможем выиграть в войне с Россией, ни с обычными вооружениями, ни с ядерными, что бы мы ни сделали. Поэтому глупо говорить о самой возможности горячей войны".

Риттер добавил, что такого развития событий не допустит американское военное командование, понимающее, к каким последствиям способен привести конфликт между Россией и США. "Горячей войны не будет, потому что генералы знают, что в ней нельзя победить", - добавил он.

Бывший американский разведчик отметил, что Такер Карлсон "ничего не знает о войне". Риттер предложил ему в следующий раз обращаться за консультациями к людям, которые разбираются в этой тематике, например, к экс-советнику министра обороны в администрации бывшего американского президента Дональда Трампа Дугласу Макрегору.