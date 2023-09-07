Премьер Австралии посетит с официальным визитом Китай до конца года

Премьер Госсовета КНР Ли Цян ранее отмечал, что приветствует предстоящий визит Энтони Альбанезе и надеется на совместную работу над дальнейшим улучшением и развитием двусторонних отношений

СИДНЕЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе намерен посетить Китай с официальным визитом до конца года. Об этом австралийский лидер сообщил, выступая по итогам встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Джакарте.

По словам Альбанезе, в ходе встречи стороны провели "откровенную и конструктивную дискуссию, поприветствовав продолжающуюся стабилизацию отношений двух стран". "Мы обсудили и поделились мнениями о проблемах региональной и международной безопасности, затронув также ряд двусторонних вопросов, имеющих значение для Австралии, и я с нетерпением жду своего [официального] визита в Китай позже в этом году", - указал премьер-министр.

Ранее премьер Госсовета КНР отметил, что приветствует предстоящий визит главы австралийского правительства в Китай и надеется на совместную работу над дальнейшим улучшением и развитием двусторонних отношений.

Восточноазиатский саммит открылся сегодня в индонезийской столице Джакарте. Встречи в формате ВАС проводятся один раз в год в привязке к осенним мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.